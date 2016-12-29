Межбанк открылся котировками доллара 26,95/27,15

В четверг, 29 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/27,15 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4467/0,4505.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,1708/28,3771.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"