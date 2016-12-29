Нацбанк подкорректировал правила подачи финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил сроки подачи отчетности банков Украины в соответствии с постановлением правления НБУ №414, утвержденным 23 декабря 2016 года.

Постановление №414 вводит представление файла А4 на квартальной основе, что будет способствовать увеличению срока по сбору, обработке, проверки и анализа информации и позволит осуществлять корректирующие проводки для обеспечения составления и обнародования достоверной промежуточной финансовой отчетности банков в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Согласно документу, банки обязаны направлять в электронном виде в НБУ информацию о показателях деятельности для дальнейшего обнародования на веб-сайте центрального банка:

• ежеквартально (I-III квартал), а также за отчетный год - до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

• до 25 апреля - уточненную информацию за отчетный год с учетом годовых корректирующих проводок, в том числе по результатам внешнего аудита.

Документ вступает в силу с 29 декабря 2016 года.