Курс продажи наличного доллара вырос на 31 копейку

В четверг, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 24,17 коп до 26,8397 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 31,73 коп - до 27,5030 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,63 коп и составляет 27,8297 грн, средний курс продажи вырос - на 27,90 коп до 28,7833 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,33 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,2 коп и составляет 4,064 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,1 коп до 4,521 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8397 27,5030 0,4064 0,4521 27,8297 28,7833 Медиана 26,8250 27,5000 0,4200 0,4500 27,8750 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)