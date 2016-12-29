Курс продажи наличного доллара вырос на 31 копейку
Средний курс продажи американской валюты вырос на 31,73 коп - до 27,5030 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,63 коп и составляет 27,8297 грн, средний курс продажи вырос - на 27,90 коп до 28,7833 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,33 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,2 коп и составляет 4,064 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,1 коп до 4,521 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8397
|
27,5030
|
0,4064
|
0,4521
|
27,8297
|
28,7833
|
Медиана
|
26,8250
|
27,5000
|
0,4200
|
0,4500
|
27,8750
|
28,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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