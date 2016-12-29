Котировки доллара на межбанке достигли 27,10/27,25

В четверг, 29 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,95/27,15*, к 12:00 котировки составили 27,10/27,25

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4467/0,4505 к 12:00 котировки составили 0,4502/0,4531.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,1708/28,3771, к 12:00 котировки составили 28,3655/28,5198.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"