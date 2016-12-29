ФГВФЛ намерен продать залог по кредиту на балансе Дельта Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил на 27 января аукцион по продаже прав требования по кредиту на балансе Дельта Банка.
Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, в обеспечение этого займа, в частности, переданы имущественные права на 38 квартир и 78 машино-мест в новостройке в селе Чайки Киевской области. Актив выставляется на торги впервые.
На начало октября этого года задолженность по договору составила 131,24 млн грн.
Фонд отмечает, что стартовая цена лота - 82,18 млн грн.
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