 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.81  27.42   EUR:  27.80  28.71
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ФГВФЛ намерен продать залог по кредиту на балансе Дельта Банка

29.12.2016 13:24
Фонд гарантирования вкладов продаст залог по кредиту, выданному Дельта Банком, по стартовой цене 82,18 млн грн
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил на 27 января аукцион по продаже прав требования по кредиту на балансе Дельта Банка.

Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, в обеспечение этого займа, в частности, переданы имущественные права на 38 квартир и 78 машино-мест в новостройке в селе Чайки Киевской области. Актив выставляется на торги впервые.

На начало октября этого года задолженность по договору составила 131,24 млн грн.

Фонд отмечает, что стартовая цена лота - 82,18 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров