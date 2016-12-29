АМКУ предлагает изменить критерии отбора "бюджетных" банков

В АМКУ указывают, что критерии отбора банков для ббджетных выплат противоречат законодательству о защите экономической конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Кабинету министров пересмотреть положения правительственные постановления относительно обеспечения конкурентных условий отбора банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечению прав потребителей банковских услуг. Соответствующее решение АМКУ принял вчера, 28 декабря.



Комитет сообщает на официальном сайте, что получил заявления банков и обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг относительно соответствия постановления правительства N662 законодательству о защите экономической конкуренции.



В заявлениях банки отмечают, что изменения в критерии отбора банков нарушают их права на свободное участие в конкурсе по отбору банков; порядок определения уполномоченных банков устанавливает необоснованные дополнительные требования к банкам на обслуживание указанных выплат; требование к банкам претендентов о наличии активов в размере не менее 1 % от активов банковской системы не является критерием надежности. Кроме того, критерию "контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств" соответствует только несколько украинских банков.



Государственный Ощадбанк наделен уникальным привилегированным правом на предоставление соответствующих банковских услуг внутренне перемещенным лицам без проведения конкурса.



Действующий порядок организации выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, в том числе государственной помощи внутренне перемещенным лицам, может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг, отмечает АМКУ.



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