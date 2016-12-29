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Platinum Bank увеличил уставный капитал на 120 млн грн

29.12.2016 15:51
Уставный капитал Platinum Bank увеличен на 120 млн грн
Фото: cs.ltd

Уставный капитал Platinum Bank бизнесмена Бориса Кауфмана увеличен на 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Увеличение капитала произошло в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины (НБУ).

Ранее сегодня НБУ сообщил, что второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года.

Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными.

По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, со второй двадцатки банков семь банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации.

В ноябре НБУ публиковал обновленную структуру собственности Platinum Bank.

На конец первого полугодия финучреждение занимало 23 место в банковской системе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк
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