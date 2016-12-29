Platinum Bank увеличил уставный капитал на 120 млн грн
Уставный капитал Platinum Bank бизнесмена Бориса Кауфмана увеличен на 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Увеличение капитала произошло в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины (НБУ).
Ранее сегодня НБУ сообщил, что второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года.
Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными.
По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, со второй двадцатки банков семь банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации.
В ноябре НБУ публиковал обновленную структуру собственности Platinum Bank.
На конец первого полугодия финучреждение занимало 23 место в банковской системе.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,20 17:22
- Platinum Bank увеличил уставный капитал на 120 млн грн 15:51
- АМКУ предлагает изменить критерии отбора "бюджетных" банков 15:10
- ФГВФЛ намерен продать залог по кредиту на балансе Дельта Банка 13:24
- Котировки доллара на межбанке достигли 27,10/27,25 12:22
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
20718
-
14515
-
14107
-
8129
-
7252