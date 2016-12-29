Platinum Bank увеличил уставный капитал на 120 млн грн

Уставный капитал Platinum Bank увеличен на 120 млн грн

Уставный капитал Platinum Bank бизнесмена Бориса Кауфмана увеличен на 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Увеличение капитала произошло в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины (НБУ).



Ранее сегодня НБУ сообщил, что второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года.



Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными.

По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, со второй двадцатки банков семь банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации.



В ноябре НБУ публиковал обновленную структуру собственности Platinum Bank.



На конец первого полугодия финучреждение занимало 23 место в банковской системе.



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