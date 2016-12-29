Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,20

В четверг, 29 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,95/27,15, к закрытию котировки составили 27,05/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4467/0,4505, к закрытию котировки составили 0,4464/0,4492.

Торги по евро начались с котировок 28,1708/28,3771, к закрытию котировки составили 28,2834/28,4403.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"