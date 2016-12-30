НБУ установил курс гривни выше 27 за доллар

Нацбанк снизил фициальный курс гривни еще на 30 копеек

На 30 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2719,0858 грн за $100;

2842,2604 грн за 100 евро;

4,5113 грн за 10 руб РФ.



На 29 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2689,3158 грн за $100;

2797,1574 грн за 100 евро;

4,4329 грн за 10 руб РФ.