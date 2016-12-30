ПриватБанк погасил долги по рефинансу - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации ПриватБанка после его перехода в государственную собственность. С этой целью 28 декабря НБУ купил ОВГЗ на 25,8 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.
Средства от продажи ОВГЗ в основном были направлены на погашение задолженности ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования, в связи с чем они не будут использованы на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции, отмечают в Нацбанке.
В НБУ также подчеркнули, что информация о том, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует дело о злоупотреблении средствами рефинансирования ПриватБанка.
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