 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.81  27.42   EUR:  27.80  28.71
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк погасил долги по рефинансу - НБУ

30.12.2016 09:16
В Нацбанке сообщили, что 28 декабря регулятор купил ОВГЗ на 25,8 млрд грн
Фото - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации ПриватБанка после его перехода в государственную собственность. С этой целью 28 декабря НБУ купил ОВГЗ на 25,8 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Средства от продажи ОВГЗ в основном были направлены на погашение задолженности ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования, в связи с чем они не будут использованы на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции, отмечают в Нацбанке.

В НБУ также подчеркнули, что информация о том, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует дело о злоупотреблении средствами рефинансирования ПриватБанка.

Читайте также - Операция национализация. Что будет с ПриватБанком 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров