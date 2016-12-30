ПриватБанк погасил долги по рефинансу - НБУ

В Нацбанке сообщили, что 28 декабря регулятор купил ОВГЗ на 25,8 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации ПриватБанка после его перехода в государственную собственность. С этой целью 28 декабря НБУ купил ОВГЗ на 25,8 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Средства от продажи ОВГЗ в основном были направлены на погашение задолженности ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования, в связи с чем они не будут использованы на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции, отмечают в Нацбанке.

В НБУ также подчеркнули, что информация о том, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует дело о злоупотреблении средствами рефинансирования ПриватБанка.

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