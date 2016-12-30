Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,80 коп - до 27,6210 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи -27,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,78 коп и составляет 27,9975 грн, средний курс продажи вырос - на 27,47 коп до 29,0580 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,096 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,1 коп до 4,582 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8870
|
27,6210
|
0,4096
|
0,4582
|
27,9975
|
29,0580
|
Медиана
|
26,8600
|
27,6400
|
0,4200
|
0,4550
|
28,0000
|
29,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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