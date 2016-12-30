Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,73 коп до 26,8870 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,80 коп - до 27,6210 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи -27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,78 коп и составляет 27,9975 грн, средний курс продажи вырос - на 27,47 коп до 29,0580 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,096 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,1 коп до 4,582 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8870 27,6210 0,4096 0,4582 27,9975 29,0580 Медиана 26,8600 27,6400 0,4200 0,4550 28,0000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)