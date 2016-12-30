ЕК разрешила Италии оказать помощь старейшему банку
Итальянское правительство может оказать помощь самому старому банку в мире Monte dei Paschi di Siena и такие действия не будут противоречить нормам Евросоюза. Об этом говорится в одобренном Европейской комиссией (ЕК) документе, пишет Deutsche Welle.
В то же время ЕК дала понять, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации банка.
Переговоры с итальянским правительством и регуляторами по докапитализации до сих пор продолжаются.
Согласно подсчетам Европейского центрального банка, на докапитализацию Monte Paschi необходимо €8,8 млрд ($9,2 млрд по текущему курсу). Ранее речь шла о сумме в €5 млрд.
Правительство Италии одобрило на прошлой неделе выделение средств на спасение Monte Paschi и ряда других кризисных банков на общую сумму в €20 млрд. Новосформированный кабинет министров Италии под руководством Паоло Джентилони пытается таким образом предотвратить банковский кризис в Италии.
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