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ЕК разрешила Италии оказать помощь старейшему банку

30.12.2016 12:20
Помощь Monte dei Paschi di Siena со стороны правительства не будет противоречить нормам ЕС, если только это не будет докапитализация банка
Фото: EPA

Итальянское правительство может оказать помощь самому старому банку в мире Monte dei Paschi di Siena и такие действия не будут противоречить нормам Евросоюза. Об этом говорится в одобренном Европейской комиссией (ЕК) документе, пишет Deutsche Welle.

В то же время ЕК дала понять, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации банка.

Переговоры с итальянским правительством и регуляторами по докапитализации до сих пор продолжаются.

Согласно подсчетам Европейского центрального банка, на докапитализацию Monte Paschi необходимо €8,8 млрд ($9,2 млрд по текущему курсу). Ранее речь шла о сумме в €5 млрд.

Правительство Италии одобрило на прошлой неделе выделение средств на спасение Monte Paschi и ряда других кризисных банков на общую сумму в €20 млрд. Новосформированный кабинет министров Италии под руководством Паоло Джентилони пытается таким образом предотвратить банковский кризис в Италии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ЕЦБ, ЕС
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