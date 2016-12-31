Fitch снизил рейтинг ПриватБанка
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с ССС до RD ("ограниченный дефолт").
Как сообщает агентство на официальном сайте, такое решение вызвано заявлением Национального банка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов финучреждения в рекапитализации путем конвертации обязательств банка в капитал.
Fitch отмечает также, что способность государства предоставлять банку поддержку в иностранной валюте в случае необходимости ограничена. Она была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, подсчитали в Fitch.
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28 декабря сообщалось, что Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в банке.
Потребность финучреждения в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.
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