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Fitch снизил рейтинг ПриватБанка

31.12.2016 18:25
Агентство Fitch снизило рейтинг ПриватБанка до уровня ограниченного дефолта
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с ССС до RD ("ограниченный дефолт").

Как сообщает агентство на официальном сайте, такое решение вызвано заявлением Национального банка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов финучреждения в рекапитализации путем конвертации обязательств банка в капитал.

Fitch отмечает также, что способность государства предоставлять банку поддержку в иностранной валюте в случае необходимости ограничена. Она была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, подсчитали в Fitch.

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28 декабря сообщалось, что Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в банке.

Потребность финучреждения в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Рейтинг, Fitch
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