Fitch снизил рейтинг ПриватБанка

Агентство Fitch снизило рейтинг ПриватБанка до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с ССС до RD ("ограниченный дефолт").



Как сообщает агентство на официальном сайте, такое решение вызвано заявлением Национального банка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов финучреждения в рекапитализации путем конвертации обязательств банка в капитал.



Fitch отмечает также, что способность государства предоставлять банку поддержку в иностранной валюте в случае необходимости ограничена. Она была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, подсчитали в Fitch.



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28 декабря сообщалось, что Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в банке.



Потребность финучреждения в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.



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