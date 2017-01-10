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Платежная система Укргазбанка начала работу в Греции

10.01.2017 18:22
Система денежных переводов Welsend расширила присутствие на греческие города
Фото: Getty Images

Международная система денежных переводов Welsend, платежной организацией которой является государственный Укргазбанк, расширяет свое присутствие на территории Греции. Об этом сообщает сайт Welsend.

"Отныне переводы Welsend можно отправить и получить в пунктах систем MFO Rico Express и KMT Payment Services в Афинах, Пирее, Патре, Салониках, Ханье и Ираклионе", - уточняет пресс-служба.

Тариф на отправку перевода составляет 2%. Денежные переводы можно отправить в долларах и евро.

Кроме Украины, система денежных переводов Welsend до сих пор работала в четырех государствах - Грузии, Молдове, Таджикистане, Армении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укргазбанк, платежные системы
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