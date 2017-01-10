Платежная система Укргазбанка начала работу в Греции

Система денежных переводов Welsend расширила присутствие на греческие города

Международная система денежных переводов Welsend, платежной организацией которой является государственный Укргазбанк, расширяет свое присутствие на территории Греции. Об этом сообщает сайт Welsend.



"Отныне переводы Welsend можно отправить и получить в пунктах систем MFO Rico Express и KMT Payment Services в Афинах, Пирее, Патре, Салониках, Ханье и Ираклионе", - уточняет пресс-служба.



Тариф на отправку перевода составляет 2%. Денежные переводы можно отправить в долларах и евро.



Кроме Украины, система денежных переводов Welsend до сих пор работала в четырех государствах - Грузии, Молдове, Таджикистане, Армении.



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