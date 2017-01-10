ФК Динамо Киев отрицает проблемы с обслуживанием в ПриватБанке

В ФК Динамо подчеркивают, что имеют полное понимание по всем вопросам с администрацией Приватбанка и руководством НБУ

Пресс-служба ФК Динамо (Киев) сегодня, 10 января, опровергла информацию о наличии проблем с обслуживанием счетов клуба в ПриватБанке.

"Отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба Динамо (Киев) в Приватбанке заблокированы, из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК Динамо (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности", - сказано в заявлении пресс-службы клуба.

В ФК Динамо утверждают, что клуб продолжает работать с Приватбанком в обычном режиме, и никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации Приватбанка.

В ФК Динамо подчеркивают, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией Приватбанка, так и с руководством Национального банка Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 декабря прошлого года комиссия Национального банка Украины (НБУ) по вопросам определения связанных с банком лиц признала Динамо связанным с ПриватБанком лицом. Временная администрация 19 декабря 2016 г. провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (bail-in). Соответственно, процедура списания средств коснулась и Динамо.

Кроме того, сообщалось, что Динамо попросило суд признать решение НБУ незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу было назначено на 19 января 2017 г.

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Согласно свежей информации, 29 декабря 2016 г. представители клуба обратились в Окружной административный суд г. Киева с просьбой отозвать исковые заявления в адрес Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Суд данную просьбу удовлетворил.

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