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Платинум Банк отнесен к категории неплатежеспособных

11.01.2017 09:45
На 1 января 2017 года Платинум Банк не достиг положительного значения капитала, заявили в НБУ

Правление Национального банка Украины 10 января 2017 года приняло решение об отнесении ПАО Платинум Банк к категории неплатежеспособных. Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

По результатам диагностического обследования ПАО Платинум Банк, проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации. Согласно диагностическому обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Как отметили в НБУ, Платинум Банк подал план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мер с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличения объема обеспечения по кредитам.

Однако, отмечают в НБУ, по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. "Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО Платинум Банк к категории неплатежеспособных", - сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков ПАО Платинум Банк получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн, заявили в Нацбанке.

По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО Платинум Банк является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

НБУ признал Гуртового и Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Кауфман подтвердил осуществления значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк.

В НБУ напомнили, что структура собственности банка была признана Национальным банком непрозрачной в июне 2016 года. В августе 2016 года Кауфман подал в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. На сегодня Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации НБУ, Антимонопольный комитет в декабря 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в ПАО Платинум Банк.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: платинум банк
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