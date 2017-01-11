Межбанк открылся котировками доллара 27,10/27,20
11.01.2017 10:39
В среду, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,10/27,20 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4505/0,4527.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,5986/28,7014.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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