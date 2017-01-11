Межбанк открылся котировками доллара 27,10/27,20

В среду, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,10/27,20 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4505/0,4527.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,5986/28,7014.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"