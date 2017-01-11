В Платинум Банк введена временная администрация

Администратором Платинум Банка стал ликвидатор Банка Михайловский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит временную администрацию в ПАО Платинум Банк с 11 января по 10 февраля 2017 г. включительно. Соответствующее решение опубликовано на сайте ФГВФЛ.

В нем сказано, что такие меры приняты на основании решения Правления Национального банка Украины от 10 января 2017 об отнесении ПАО Платинум Банк к категории неплатежеспособных.

Уполномоченным лицом ФГВФЛ и временным администратором Платинум Банка назначен Юрий Ирклиенко, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков.

О времени и порядке выплат вкладчикам Платинум Банка будет сообщено дополнительно.

Отметим, что Юрий Ирклиенко в июле 2016 г. был назначен ликвидатором ПАО Банк Михайловский, а ранее - ликвидатором Терра Банка.

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