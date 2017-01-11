Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,70 коп - до 28,0750 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 8,53 коп и составляет 28,7003 грн, средний курс продажи вырос - на 2,17 коп до 29,7207 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,230 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,3510
|
28,0750
|
0,4230
|
0,4693
|
28,7003
|
29,7207
|
Медиана
|
27,2350
|
28,0500
|
0,4350
|
0,4680
|
28,7250
|
29,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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