Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9,57 коп до 27,3510 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,70 коп - до 28,0750 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,53 коп и составляет 28,7003 грн, средний курс продажи вырос - на 2,17 коп до 29,7207 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,230 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,3510 28,0750 0,4230 0,4693 28,7003 29,7207 Медиана 27,2350 28,0500 0,4350 0,4680 28,7250 29,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)