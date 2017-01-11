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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

11.01.2017 12:15
В среду, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9,57 коп до 27,3510 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,70 коп - до 28,0750 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,53 коп и составляет 28,7003 грн, средний курс продажи вырос - на 2,17 коп до 29,7207 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,230 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,3510

28,0750

0,4230

0,4693

28,7003

29,7207

Медиана

27,2350

28,0500

0,4350

0,4680

28,7250

29,6500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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