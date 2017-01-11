Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,23.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4505/0,4527 к 12:00 котировки составили 0,4504/0,4529.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,5986/28,7014, к 12:00 котировки составили 28,5552/28,6868.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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