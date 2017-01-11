Кредиторы ПриватБанка обратятся в Лондонский суд – Bloomberg

Потенциально речь идет о потере держателями еврооблигаций свыше $500 млн

Держатели еврооблигаций ПриватБанка планируют обратиться в Лондонский международный арбитражный суд, чтобы обжаловать принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets and Pioneer Investment Management выбрали советником юридическую фирму Dechert, чтобы добиться возврата своих активов. Bloomberg указывает на сумму потерь в $555 млн, однако агентство не приводит официальные комментарии держателей облигаций.

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Сообщается также о том, что кредиторы пытались провести переговоры с Министерством финансов Украины и Национальным банком Украины, но этим попытки оказались безуспешными.

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Кроме того кредиторы рассматривают вариант воздействовать на украинскую власть через Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров.

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