Курс продажи наличного евро достиг 30 гривень

В четверг, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 21,75 коп до 27,5685 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 32,40 коп - до 28,3990 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,22 коп и составляет 28,7725 грн, средний курс продажи вырос - на 28,68 коп до 30,0075 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,237 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,6 коп до 4,749 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,5685 28,3990 0,4237 0,4749 28,7725 30,0075 Медиана 27,5100 28,3950 0,4375 0,4725 28,8000 30,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)