Курс продажи наличного евро достиг 30 гривень
Средний курс продажи американской валюты вырос на 32,40 коп - до 28,3990 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,22 коп и составляет 28,7725 грн, средний курс продажи вырос - на 28,68 коп до 30,0075 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,237 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,6 коп до 4,749 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,5685
|
28,3990
|
0,4237
|
0,4749
|
28,7725
|
30,0075
|
Медиана
|
27,5100
|
28,3950
|
0,4375
|
0,4725
|
28,8000
|
30,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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