Межбанк открылся котировками доллара 27,20/27,30

В четверг, 12 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,30 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4599.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,9462/29,0499.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"