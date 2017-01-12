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Суд освободил экс-главу российского банка Траст

12.01.2017 10:49
Бориспольский районный суд освободил бывшего руководителя российского банка Траст Илью Юрова
Фото: EPA

Бывший руководитель российского банка Траст Илья Юров был освобожден из-под стражи в зале Бориспольского районного суда Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно сообщению НЦБ Интерпола МВД России из НЦБ Интерпола Украины поступила информация о том, что решением Бориспольского районного суда Киевской области Илья Юров был освобожден из-под стражи в зале суда", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры страны-агрессора Александр Куренной.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура РФ направила Киеву запрос о выдаче Ильи Юрова для привлечения к уголовной ответственности за совершение трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).

Информация о рассмотрении Генпрокуратурой Украины запроса о выдаче Ильи Юрова до настоящего момента в РФ не поступала. При этом, в соответствии с конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, сроки рассмотрения запроса о выдаче не установлены.

В конце ноября суд отказался арестовать экс-главу Траста. Юров прилетел из Лондона в Киев 20 ноября. Он предъявил паспорт гражданина Кипра.

Юров почти год числится в базе данных Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ - для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

3 января Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать Траст.

По данным НБУ, владельцами существенных долей в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%).

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В середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Банк Траст
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