Два банка получили от НБУ почти 500 млн грн рефинансирования

Регулятор выдал двум банкам 498,5 млн грн рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) выдал двум банкам 498,5 млн грн рефинансирования.



"11 января состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей сумме 498,5 млн грн по процентной ставке в размере 16,00% годовых", - сообщает НБУ на официальном сайте.



Какие именно финучреждения получили рефинансирование, регулятор не уточняет.



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