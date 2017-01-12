Курс евро на межбанке превысил 29 гривень

В четверг, 12 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,20/27,30*, к 12:00 котировки составили 27,24/27,32

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные - 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,35.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4599 к 12:00 котировки составили 0,4590/0,4607.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,9462/29,0499, к 12:00 котировки составили 28,9833/29,0684.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"