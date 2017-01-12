ГПУ подала в суд на бывшего зампредправления БГ Банка

Бывшего заместителя председателя правления БГ Банка подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах

Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего заместителя председателя правления БГ Банка, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел средствами банка в особо крупных размерах (более 80 млн грн).



Как сообщает пресс-служба ГПУ, его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины. Избранная мера пресечения - содержание под стражей.



БГ Банк связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Артемом.



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