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ГПУ подала в суд на бывшего зампредправления БГ Банка

12.01.2017 18:54
Бывшего заместителя председателя правления БГ Банка подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах

Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего заместителя председателя правления БГ Банка, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел средствами банка в особо крупных размерах (более 80 млн грн).

Как сообщает пресс-служба ГПУ, его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины. Избранная мера пресечения - содержание под стражей.

БГ Банк связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Артемом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Генпрокуратура
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