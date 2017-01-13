Ощадбанк ожидает притока 100 тыс. плательщиков тарифов ЖКХ
Государственный Ощадбанк ожидает значительного увеличения количества киевлян, которые желают оплатить коммунальные платежи, в своих отделениях в связи с временным прекращением обслуживания Укрпочтой платежей ГИВЦ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В связи с заявлением Укрпочты о временном прекращении приема платежей в пользу КП ГИВЦ Ощадбанк предполагает значительное увеличение количества плательщиков в своих отделениях.
Ощадбанк в штатном режиме обслуживает около половины платежей ГИВЦ. При отказе Укрпочты обслуживать коммунальные платежи ГИВЦ этот показатель в январе может быть значительно превышен, ведь нагрузка будет перераспределена именно на госбанк.
"Ожидаем более 100 тыс. новых плательщиков в отделениях. В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы Ощадбанка", - подчеркивает пресс-служба.
Срок приема коммунальных платежей в Киеве со скидкой продлен до 25 января, свыше 50% отделений в Киеве работают без обеденного перерыва и в субботу, также есть отделения, работающие в воскресенье, напоминает Ощадбанк. Кроме того, банк призвал своих постоянных клиентов платить без комиссий за услуги ЖКХ в интернет-банкинге и терминалах самообслуживания.
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