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Ощадбанк ожидает притока 100 тыс. плательщиков тарифов ЖКХ

13.01.2017 09:30
Госбанк ожидает в своих отделениях значительного увеличения количества киевлян, которые желают оплатить коммунальные платежи

Государственный Ощадбанк ожидает значительного увеличения количества киевлян, которые желают оплатить коммунальные платежи,  в своих отделениях в связи с временным прекращением обслуживания Укрпочтой платежей ГИВЦ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В связи с заявлением Укрпочты о временном прекращении приема платежей в пользу КП ГИВЦ Ощадбанк предполагает значительное увеличение количества плательщиков в своих отделениях.

Ощадбанк в штатном режиме обслуживает около половины платежей ГИВЦ. При отказе Укрпочты обслуживать коммунальные платежи ГИВЦ этот показатель в январе может быть значительно превышен, ведь нагрузка будет перераспределена именно на госбанк.

"Ожидаем более 100 тыс. новых плательщиков в отделениях. В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы Ощадбанка", - подчеркивает пресс-служба.

Срок приема коммунальных платежей в Киеве со скидкой продлен до 25 января, свыше 50% отделений в Киеве работают без обеденного перерыва и в субботу, также есть отделения, работающие в воскресенье, напоминает Ощадбанк. Кроме того, банк призвал своих постоянных клиентов платить без комиссий за услуги ЖКХ в интернет-банкинге и терминалах самообслуживания.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
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