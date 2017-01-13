Курс продажи наличного доллара вырос на 41 копейку
В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 19,73 коп до 27,8560 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 41,32 коп - до 28,8295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - также 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 34,97 коп и составляет 29,3300 грн, средний курс продажи вырос - на 59,07 коп до 30,6950 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,5 коп и составляет 4,307 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 11,6 коп до 4,854 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,8560
|
28,8295
|
0,4307
|
0,4854
|
29,3300
|
30,6950
|
Медиана
|
27,8000
|
28,8700
|
0,4450
|
0,4855
|
29,2500
|
30,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
138894
-
17642
-
15078
-
11373
-
7968