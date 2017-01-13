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Курс продажи наличного доллара вырос на 41 копейку

13.01.2017 10:12
Курс продажи наличного евро вырос на 59 копеек

В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 19,73 коп до 27,8560 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 41,32 коп - до 28,8295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - также 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 34,97 коп и составляет 29,3300 грн, средний курс продажи вырос - на 59,07 коп до 30,6950 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,5 коп и составляет 4,307 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 11,6 коп до 4,854 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,8560

28,8295

0,4307

0,4854

29,3300

30,6950

Медиана

27,8000

28,8700

0,4450

0,4855

29,2500

30,6500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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