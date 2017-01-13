Выплаты вкладчикам банка Михайловский приостановлены

Выплаты средств приостановлены из-за дополнения общего реестра вкладчиков, сообщили в Фонде гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) дополнит реестр вкладчиков банка Михайловский. В связи с этим выплаты средств вкладчикам будут приостановлены до 20 января. Об этом сказано в сообщении ФГВФЛ.

"Учитывая необходимость осуществления технологического цикла с целью дополнения Общего реестра вкладчиков, имеющих право на возмещение средств за счет средств Фонда гарантирования, выплаты средств вкладчикам ПАО Банк Михайловский будут приостановлены 13 января. Выплата средств будет возобновлена не позднее 20 января", - сказано в сообщении фонда.

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2017 года возмещение получили почти 24 тыс. вкладчиков Банка Михайловский на 1,65 млрд грн.

Напомним, в мае в банк Михайловский была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям. 23 мая правление НБУ приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. В июле ФГВФЛ начал ликвидацию банка.

В ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о защите вкладчиков, которые пострадали в результате аферы в банке Михайловский, который даст правовые основания для выплаты возмещения большинстве "спорных" вкладчиков, оформивших вклады на связанные с банком финансовые компании. По оценкам фонда, речь идет о 14 тыс. человек с депозитами на общую сумму 1,2 млрд грн.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельца ТРЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка Михайловский, в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала. НБУ оценил нанесенные владельцем банка убытки в 23 млрд грн.