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Национализация ПриватБанка может подорожать на 15 млрд грн - СМИ

13.01.2017 11:32
Ряд держателей евробондов ПриватБанка хочет судиться с Украиной из-за bail-in, проведенного в рамках его национализации
Фото: EPA

Ряд держателей евробондов национализированного ПриватБанка намерен обжаловать так называемый bail-in, в результате которого бондхолдеры обеднели почти на $600 млн. Если Украина проиграет, национализация может подорожать еще на 15 млрд грн, пишет Экономическая правда.

Издание напоминает, что у ПриватБанка было три серии еврооблигаций: выпуски на сумму $175 млн и $200 млн с погашением в 2018 году, а также выпуск на $220 млн с погашением в 2021 году.

Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения ПриватБанк получил в форме займа.

На этапе, когда в банке находилась временная администрация Фонда гарантирования вкладов, евробонды в принудительном порядке ушли в капитал банка.

"В соответствии со статьей 41.1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка", - объяснил свое решение Национальный банк Украины (НБУ).

"Дыра, как я уже говорила, составляет 148 млрд грн. Мы предоставили предложение Минфину о докапитализации на 116 млрд грн, потому что 32 млрд грн мы предложили согласно закону как неотягощенные обязательства ПриватБанка для операции bail-in", - ранее говорила председатель НБУ Валерия Гонтарева.

То, что необеспеченные недепозитные кредиторы (держатели евробондов) будут нести солидарную ответственность в случае национализации банка, было указано также в последнем меморандуме Украины с МВФ, пишет ЭП. Кроме того, в капитал банка ушли средства связанных с банком лиц.

Под процедуру bail-in в общей сложности попало около 30 млрд грн, половина из которых пришлась на международных кредиторов банка.

Среди них есть европейские инвестфонды, которые с таким положением дел не согласны. Компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management рассчитывают оспорить операцию в Лондонском международном арбитражном суде. Советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).

Ранее сообщалось, что НБУ признал футбольный клуб Динамо связанным с ПриватБанком лицом. Процедура bail-in коснулась и Динамо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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