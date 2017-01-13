Доверитель по бондам Привата готов расследовать bail-in

Компания Deutsche Trustee Company готова расследовать принудительную конвертацию обязательств ПриватБанка в капитал при национализации

Компания Deutsche Trustee Company - трасти (доверитель) по еврооблигациям ПриватБанка с погашением в 2018 году - уведомила держателей бумаг о готовности расследовать ситуацию относительно bail-in (принудительной конвертации кредитных обязательств банка в капитал при национализации). Об этом трасти сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.



Deutsche Trustee Company заявляет, что не располагает личными средствами для проведения соответствующего расследования, но готова принять средства на соответствующие процедуры от держателей ценных бумаг.



На первом этапе держателям необходимо идентифицировать себя и сообщить объем бондов в собственности.



Ранее ПриватБанк уведомил эмитента еврооблигаций, компанию SPV, финучреждение перешло в собственность государства без обязательств по ценным бумагам, поскольку они были списаны во время действия временной администрации.



Ряд держателей евробондов ПриватБанка намерен обжаловать bail-in, в результате которого бондхолдеры обеднели почти на $600 млн.



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