Вкладчикам Platinum Bank выплатят почти 5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам Platinum Bank 5 млрд грн и постарается найти инвестора для вывода банка с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатит вкладчикам неплатежеспособного Platinum Bank 4,9 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.



ФГВФЛ также объявил о начале поиск потенциального инвестора на выведение банка с рынка. Конкурсные предложения будут приниматься до 1 февраля.



11 января Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным.



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Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.



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