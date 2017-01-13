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Вкладчикам Platinum Bank выплатят почти 5 млрд грн

13.01.2017 13:00
Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам Platinum Bank 5 млрд грн и постарается найти инвестора для вывода банка с рынка
Фото: cs.ltd

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатит вкладчикам неплатежеспособного Platinum Bank 4,9 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

ФГВФЛ также объявил о начале поиск потенциального инвестора на выведение банка с рынка. Конкурсные предложения будут приниматься до 1 февраля.

11 января Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным.

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Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Фонд гарантирования вкладов
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