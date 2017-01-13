Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты клиентам Инвестбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает выплаты средств вкладчикам Инвестбанка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
"Для получения средств вкладчики Инвестбанка с 16 января до 24 февраля включительно могут обращаться в учреждения банка-агента фонда банк Пивденный", - уточняет ФГВФЛ.
Национальный банк Украины (НБУ) признал Инвестбанк неплатежеспособным в середине декабря. Причиной такого решения стало то, что после отнесения Инвестбанка к категории проблемных его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства.
На 7 июня 2016 владельцами существенных долей в Инвестбанке были граждане Украины Алексей Котковский (41,25% акций банка), Александр Незвинский (19,96% акций), Тамара Незвинская (2,35% акций) и Баб-Инвест (24,05% акций).
По данным НБУ, на начало октября размеры активов банка оцениваются в 410 млн грн. Инвестбанк занимал 76 место среди 100 действовавших на тот момент банков.
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