 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.00  28.81   EUR:  29.38  30.67
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты клиентам Инвестбанка

13.01.2017 15:06
Выплаты средств вкладчикам Инвестбанка продлятся с 16 января по 24 февраля включительно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает выплаты средств вкладчикам Инвестбанка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

"Для получения средств вкладчики Инвестбанка с 16 января до 24 февраля включительно могут обращаться в учреждения банка-агента фонда банк Пивденный", - уточняет ФГВФЛ.

Национальный банк Украины (НБУ) признал Инвестбанк неплатежеспособным в середине декабря. Причиной такого решения стало то, что после отнесения Инвестбанка к категории проблемных его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства.

На 7 июня 2016 владельцами существенных долей в Инвестбанке были граждане Украины Алексей Котковский (41,25% акций банка), Александр Незвинский (19,96% акций), Тамара Незвинская (2,35% акций) и Баб-Инвест (24,05% акций).

По данным НБУ, на начало октября размеры активов банка оцениваются в 410 млн грн. Инвестбанк занимал 76 место среди 100 действовавших на тот момент банков.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов, Инвестбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров