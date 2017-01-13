JPMorgan нарастил прибыль на 1,3%
13.01.2017 16:47
Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co за 2016 год составила превысила $24,7 млрд
фото: EPA
Чистая прибыль американского банка JPMorgan Chase & Co за 2016 год выросла на 1,27% по сравнению с годом ранее - до $24,733 млрд. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 2,27% - до $95,668 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
139291
-
18429
-
15131
-
11448
-
8005