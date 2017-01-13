JPMorgan нарастил прибыль на 1,3%

Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co за 2016 год составила превысила $24,7 млрд

Чистая прибыль американского банка JPMorgan Chase & Co за 2016 год выросла на 1,27% по сравнению с годом ранее - до $24,733 млрд. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 2,27% - до $95,668 млрд.



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