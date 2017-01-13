К закрытию межбанка доллар подорожал на 40 копеек

В пятницу, 13 января, торги по доллару США открылись котировками 27,26/27,34, к закрытию котировки составили 27,65/27,75

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные - 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,34, максимальные - 27,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4602, к закрытию котировки составили 0,4651/0,4671.

Торги по евро начались с котировок 28,9937/29,0788, к закрытию котировки составили 29,3283/29,4316.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"