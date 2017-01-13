НБУ и Минфин обсуждают реструктуризацию бондов на 383 млрд грн

Правительство рассматривает вопрос перепрофилирования гособлигаций в собственности Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа, находящихся в портфеле регулятора. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, сумма которых составляет около 383 млрд грн.



Перепрофилирование направлено на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.



Госбонды в собственности Нацбанка должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции.



Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода до 30 лет.



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