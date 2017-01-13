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НБУ и Минфин обсуждают реструктуризацию бондов на 383 млрд грн

13.01.2017 17:31
Правительство рассматривает вопрос перепрофилирования гособлигаций в собственности Нацбанка
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа, находящихся в портфеле регулятора. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, сумма которых составляет около 383 млрд грн.

Перепрофилирование направлено на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.

Госбонды в собственности Нацбанка должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции.

Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода до 30 лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, гособлигации, Нацбанк, Министерство финансов, Госдолг
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