НБУ и Минфин обсуждают реструктуризацию бондов на 383 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа, находящихся в портфеле регулятора. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, сумма которых составляет около 383 млрд грн.
Перепрофилирование направлено на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.
Госбонды в собственности Нацбанка должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции.
Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода до 30 лет.
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