Финбанк намерен ликвидироваться

1 февраля акционеры бывшего банка Бориса Кауфмана будут рассматривать вопрос самоликвидации финучреждения

Финбанк назначил на 1 февраля внеочередное собрание акционеров. Как сообщает FinBalance, на повестку дня вынесены в т.ч. вопросы:



- о ликвидации Финбанка по инициативе собственников;

- об избрании ликвидационной комиссии Финбанка;

- об утверждении порядка и сроков ликвидации Финбанка.



Издание напоминает, что мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский - бизнес-партнер Бориса Кауфмана, владельца Platinum Bank. Кауфман ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.



10 января НБУ отнес Platinum Bank к категории неплатежеспособных.



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Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.



Последним главой правления Platinum Bank был Константин Смольский - экс-глава правления Финбанка.



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