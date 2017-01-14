Финбанк намерен ликвидироваться
Финбанк назначил на 1 февраля внеочередное собрание акционеров. Как сообщает FinBalance, на повестку дня вынесены в т.ч. вопросы:
- о ликвидации Финбанка по инициативе собственников;
- об избрании ликвидационной комиссии Финбанка;
- об утверждении порядка и сроков ликвидации Финбанка.
Издание напоминает, что мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский - бизнес-партнер Бориса Кауфмана, владельца Platinum Bank. Кауфман ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.
10 января НБУ отнес Platinum Bank к категории неплатежеспособных.
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Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.
Последним главой правления Platinum Bank был Константин Смольский - экс-глава правления Финбанка.
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