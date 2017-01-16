Котировки доллара на межбанке выросли до 27,75/27,90
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,65, максимальные - 27,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,75, максимальные - 27,95.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4636/0,4655 к 12:00 котировки составили 0,4657/0,4685.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 29,2868/29,3900, к 12:00 котировки составили 29,4094/29,5656.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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