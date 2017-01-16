Межбанк закрылся котировками доллара 27,50/27,60

В понедельник, 16 января, торги по доллару США открылись котировками 27,65/27,75, к закрытию котировки составили 27,50/27,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,50, максимальные - 27,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,60, максимальные - 27,95.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4636/0,4655, к закрытию котировки составили 0,4601/0,4621.

Торги по евро начались с котировок 29,2868/29,3900, к закрытию котировки составили 29,1637/29,2698.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"