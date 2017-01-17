Курсы валют НБУ на 17.01.2016

Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 5 копеек

На 17 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2772,1541 грн за $100;

2936,8201 грн за 100 евро;

4,6507 грн за 10 руб РФ.



На 16 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2766,9232 грн за $100;

2949,8168 грн за 100 евро;

4,6605 грн за 10 руб РФ.