Курсы валют НБУ на 17.01.2016
17.01.2017 08:00
Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 5 копеек
На 17 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2772,1541 грн за $100;
2936,8201 грн за 100 евро;
4,6507 грн за 10 руб РФ.
На 16 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2766,9232 грн за $100;
2949,8168 грн за 100 евро;
4,6605 грн за 10 руб РФ.
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