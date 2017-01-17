Официальные курсы банковских металлов на 17.01.2016

Нацбанк Украины установил на 17 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 333490,14 грн;



серебро - 4662,76 грн;



платина - 269176,16 грн;



палладий - 206802,70 грн. Напомним, на 16 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331020,86 грн;



серебро - 4637,36 грн;



платина - 271435,17 грн;



палладий - 209732,78 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter