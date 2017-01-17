Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 17,65 коп - до 28,6455 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,3 грн, минимальный курс продажи - 28,4 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,90 коп и составляет 29,3900 грн, средний курс продажи упал - на 13,77 коп до 30,5250 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 4,344 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп до 4,835 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,9335
|
28,6455
|
0,4344
|
0,4835
|
29,3900
|
30,5250
|
Медиана
|
27,9000
|
28,6500
|
0,4500
|
0,4825
|
29,4000
|
30,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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