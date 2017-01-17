Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,88 коп до 27,9335 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 17,65 коп - до 28,6455 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,3 грн, минимальный курс продажи - 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,90 коп и составляет 29,3900 грн, средний курс продажи упал - на 13,77 коп до 30,5250 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 4,344 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп до 4,835 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,9335 28,6455 0,4344 0,4835 29,3900 30,5250 Медиана 27,9000 28,6500 0,4500 0,4825 29,4000 30,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)