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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

17.01.2017 10:14
Во вторник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,88 коп до 27,9335 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 17,65 коп - до 28,6455 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,3 грн, минимальный курс продажи - 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,90 коп и составляет 29,3900 грн, средний курс продажи упал - на 13,77 коп до 30,5250 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 4,344 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп до 4,835 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,9335

28,6455

0,4344

0,4835

29,3900

30,5250

Медиана

27,9000

28,6500

0,4500

0,4825

29,4000

30,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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