Курс продажи наличного доллара упал на 18 копеек

Во вторник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,03 коп до 27,9020 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп - до 28,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,2 грн, минимальный курс продажи - 28,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,97 коп и составляет 29,4093 грн, средний курс продажи упал - на 15,20 коп до 30,5107 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,367 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп до 4,837 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,9020 28,6407 0,4367 0,4837 29,4093 30,5107 Медиана 27,9000 28,6500 0,4500 0,4820 29,4500 30,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)