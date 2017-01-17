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Курс продажи наличного доллара упал на 18 копеек

17.01.2017 12:01
Во вторник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,03 коп до 27,9020 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп - до 28,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,2 грн, минимальный курс продажи - 28,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,97 коп и составляет 29,4093 грн, средний курс продажи упал - на 15,20 коп до 30,5107 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,367 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп до 4,837 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,9020

28,6407

0,4367

0,4837

29,4093

30,5107

Медиана

27,9000

28,6500

0,4500

0,4820

29,4500

30,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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