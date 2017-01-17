Курс продажи наличного доллара упал на 18 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп - до 28,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,2 грн, минимальный курс продажи - 28,1 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,97 коп и составляет 29,4093 грн, средний курс продажи упал - на 15,20 коп до 30,5107 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,367 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп до 4,837 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,9020
|
28,6407
|
0,4367
|
0,4837
|
29,4093
|
30,5107
|
Медиана
|
27,9000
|
28,6500
|
0,4500
|
0,4820
|
29,4500
|
30,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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