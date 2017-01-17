Котировки доллара на межбанке выросли до 27,60/27,67

Во вторник, 17 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,50/27,60*, к 12:00 котировки составили 27,60/27,67

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,50, максимальные - 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,60, максимальные - 27,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4654 к 12:00 котировки составили 0,4661/0,4676.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 29,3260/29,4298, к 12:00 котировки составили 29,4602/29,5321.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"