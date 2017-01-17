Межбанк закрылся котировками доллара 27,58/27,65
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,50, максимальные - 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,60, максимальные - 27,75.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4654, к закрытию котировки составили 0,4657/0,4672.
Торги по евро начались с котировок 29,3260/29,4298, к закрытию котировки составили 29,4857/29,5578.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
94117
-
30325
-
22747
-
19917
-
11718