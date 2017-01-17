Межбанк закрылся котировками доллара 27,58/27,65

Во вторник, 17 января, торги по доллару США открылись котировками 27,50/27,60, к закрытию котировки составили 27,58/27,65

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,50, максимальные - 27,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,60, максимальные - 27,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4654, к закрытию котировки составили 0,4657/0,4672.

Торги по евро начались с котировок 29,3260/29,4298, к закрытию котировки составили 29,4857/29,5578.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"