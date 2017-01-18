НБУ укрепил гривню на 10 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 10 копеек

На 18 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2762,9792 грн за $100;

2951,9670 грн за 100 евро;

4,6514 грн за 10 руб РФ.



На 17 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2772,1541 грн за $100;

2936,8201 грн за 100 евро;

4,6507 грн за 10 руб РФ.