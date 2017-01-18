ЕБРР готов помогать реформировать ПриватБанк

Президент Украины и глава ЕБРР в Давосе обсудили вопросы реформирования украинского банковского сектора

Европейский банк реконструкции и развития готов оказывать экспертную помощь в реформировании национализированного ПриватБанка. Об этом заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора. Отмечается, что Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.

Также собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке ЕБРР. Порошенко выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году.

Напомним, накануне наблюдательный совет ПриватБанка избрал себе председателя.

ПриватБанк (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря Кабмин принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. 21 декабря ПриватБанк официально перешел в госсобственность. После решения о национализации НБУ предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму свыше 27 млрд грн.

11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).