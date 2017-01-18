Курс наличного доллара начал падать
Средний курс продажи американской валюты упал на 36,12 коп - до 28,2795 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 20,43 коп и составляет 29,2050 грн, средний курс продажи упал - на 24,32 коп до 30,2675 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 3,2 коп до 4,805 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,5760
|
28,2795
|
0,4336
|
0,4805
|
29,2050
|
30,2675
|
Медиана
|
27,6000
|
28,2500
|
0,4510
|
0,4800
|
29,1500
|
30,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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