Курс наличного доллара начал падать

В среду, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 32,60 коп до 27,5760 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 36,12 коп - до 28,2795 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,43 коп и составляет 29,2050 грн, средний курс продажи упал - на 24,32 коп до 30,2675 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 3,2 коп до 4,805 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,5760 28,2795 0,4336 0,4805 29,2050 30,2675 Медиана 27,6000 28,2500 0,4510 0,4800 29,1500 30,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)