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USD:  27.96  28.66   EUR:  29.38  30.50
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Курс наличного доллара начал падать

18.01.2017 10:01
В среду, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 32,60 коп до 27,5760 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 36,12 коп - до 28,2795 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,43 коп и составляет 29,2050 грн, средний курс продажи упал - на 24,32 коп до 30,2675 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 3,2 коп до 4,805 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,5760

28,2795

0,4336

0,4805

29,2050

30,2675

Медиана

27,6000

28,2500

0,4510

0,4800

29,1500

30,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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