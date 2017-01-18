Deutsche Bank выплатит $3,1 млрд по делу об ипотечных бондах
Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения по делу о продаже проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. Как сообщает министерство на официальном сайте, для урегулирования вопроса крупнейший немецкий коммерческий банк обязался выплатить штраф в размере $3,1 млрд.
Deutsche Bank также должен направить $4,1 млрд на возмещение убытков американским клиентам.
Министерство юстиции отмечает, что таким образом банк понесет ответственность за за незаконные действия и безответственную практику кредитования. "Deutsche Bank не просто ввел в заблуждение инвесторов, а способствовал развитию международного финансового кризиса",- считает министр Лоретта Линч.
Deutsche Bank также должен выплатить штраф в $95 млн за уклонение от федеральных налогов в США. Финучреждение пыталось обойти налоговое законодательство США в 2000 году, используя фиктивную компанию.
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